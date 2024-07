Klimaschutz

Bill Gates gilt als einer der führenden Denker im Bereich des Klimaschutzes. Was er über Tesla-Chef Elon Musk denkt, erzählte er nun in einem Interview.

• In einem Interview spricht Bill Gates über Elon Musk

• Gates hebt Erfolge von Tesla hervor

• Musk verärgert wegen Tesla-Short von Gates



Bill Gates: Tesla hat großen Beitrag zum Klimaschutz geleistet

In einem Interview mit Bloomberg wurde Microsoft-Gründer Bill Gates nach seiner Meinung zu Elon Musk und insbesondere dessen Leistungen im Bereich des Klimaschutzes gefragt. Gates lobte Tesla und hob hervor, dass das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag dazu leiste, die Automobilindustrie in Richtung E-Mobilität zu lenken.

Auf die Frage, ob er enttäuscht sei, dass Musk sich heutzutage weniger über Klimaschutz und mehr über Kulturkriege äußere, antwortete Gates, er hoffe, dass Musk künftig mehr über das Klima sprechen werde. Musk sei sehr klug und habe einen großen Beitrag in diesem Bereich geleistet. Gefragt, worüber Musk seiner Meinung nach sprechen solle, sagte Gates, er glaube nicht, dass Musk auf jemanden höre, der ihm vorschreibe, worüber er reden solle. Musk könne über alles sprechen, was er möchte: "Er ist einzigartig und wird über alles reden, worauf er Lust hat."

Tesla-Short ärgert Musk

In der Vergangenheit kam es bereits zu Reibungen zwischen den beiden Milliardären. Wie der Autor Walter Isaacson in seiner Biografie über Musk enthüllte, gab es einen Streit zwischen den beiden, da Gates eine Short-Position auf Tesla hielt, die ihm einen großen Verlust einbrachte. Gates entschuldigte sich bei Musk, aber dieser reagierte schroff. "Als er hörte, dass ich die Aktie geshortet hatte, war er super gemein zu mir, aber er ist zu so vielen Leuten super gemein, also darf man es nicht zu persönlich nehmen", heißt es in einem Ausschnitt des Buches, das CNBC veröffentlichte.

Für Musk war es unverständlich, wie jemand, der angeblich den Klimaschutz unterstütze, gegen ein Unternehmen wetten könne, das den Klimaschutz vorantreibe. "Wie kann jemand sagen, dass er sich leidenschaftlich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt, und dann etwas tun, das die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen, das am meisten tut, reduziert?", äußerte sich Musk gegenüber Isaacson.

Es scheint, als hätte Musk Bill Gates immer noch nicht verziehen. In einem Post auf X schrieb er, dass sobald Tesla die Autonomie vollständig gelöst habe und Optimus in Serie produziert werde, "jeder, der noch eine Short-Position hält, vernichtet" werde - "Sogar Gates".

??



Once Tesla fully solves autonomy and has Optimus in volume production, anyone still holding a short position will be obliterated. Even Gates. - Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2024

Redaktion finanzen.net