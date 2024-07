Politiker-Portfolio

Die Wahl von J.D. Vance als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump hat viele Marktbeobachter überrascht. Der ehemalige Trump-Kritiker kämpft nun an der Seite von Trump um das Weiße Haus. Um einen Einblick in seinen politischen Standpunkt zu bekommen, lohnt sich auch ein Blick auf seine Investitionen.

• Trump-Vize J.D. Vance mit Millionenvermögen

• Diversifiziertes Portfolio

• Investments in Bitcoin offengelegt



Der 39-jährige republikanische Politiker J.D. Vance gilt als Hardliner. Besonders Techanlegern könnte er bereits vor seiner Ernennung zum Running Mate von Donald Trump ein Begriff gewesen sein, denn Vance hat sich in der Vergangenheit als Techinvestor einen Namen gemacht. Ein Blick in seine zuletzt als Senator eingereichte jüngste Finanzoffenlegung zeigt, wie genau Vance sein Vermögen, das aktuell auf einen Wert zwischen fünf und zehn Millionen Dollar geschätzt wird, investiert hat und zeigt zugleich, welche Marschroute der Republikaner im Falle eines Wahlsieges von Trump wohl einschlagen wird.

Portfolio stark diversifiziert

Grundsätzlich hat Vance seine Anlagen breit gestreut. Rund 120 Unternehmensbeteiligungen gehen aus der Offenlegung seiner Finanzen für das Jahr 2022 hervor, dabei hält der Trump-Vize Beteiligungen im Wert zwischen 1.000 und 15.000 US-Dollar.

Sein größter Vermögenswert war zum Zeitpunkt der Einreichung JD Vance Enterprises LLC. In der Beschreibung der Investition heißt es, dass das Unternehmen Investitionen hält sowie "Vorträge, Schriften und Medienauftritte von JD Vance fördert".

Darüber hinaus besaß Vance zum damaligen Zeitpunkt Barvermögen bei verschiedenen Kreditinstituten, darunter zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar bei der Huntington National Bank und ein Vermögen in gleicher Höhe auf einem Konto bei Charles Schwab. Hinzu kamen ein Konto bei der USAA, der United Services Automobile Association (USAA), einem US-amerikanischen Finanzdienstleister sowie ein Trading Account beim Online-Broker Robinhood, auf dem Einlagen zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar lagen. Zudem wurden fünf Einlagenzertifikate von Goldman Sachs aufgeführt, die zusammen auf einen Wert zwischen 500.000 und 1,05 Millionen US-Dollar beziffert wurden.

In seiner Vermögensübersicht gab Vance auch den Nariya Capital Fund an, einen Risikokapitalfonds, bei dem er über eine Kommanditbeteiligung verfügte.

Investments in Aktien und Rohstoffe

Im Jahr 2022 war J.D. Vance darüber hinaus offenbar auch am Aktienmarkt aktiv. Walmart-Aktien im Wert zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar führte der Politiker in seiner Vermögensübersicht auf, ebenso ein Investment in AppHarvest, ein amerikanisches Lebensmittelproduktionsunternehmen. Zudem besaß Vance Aktien der US-Videostreamingplattform Rumble, die zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht an der Börse gehandelt wurden. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im September 2022, in der Einreichung von Vance war noch von "nicht-öffentlich gehandelten Aktien" die Rede.

Zudem war Vance zum Zeitpunkt seiner Vermögenseinreichung auch am Rohstoffmarkt investiert und hatte einen Öl-ETF im Depot, dessen Wert auf 50.000 bis 100.000 US-Dollar beziffert wurde.

Auch Gold befand sich im Portfolio des Republikaners, genauer gesagt ein Gold-ETF mit einem Wert zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar.

Weiterhin zeigte ein Blick in das Portfolio des möglicherweise nächsten US-Vizepräsidenten auch Staatsanleihen, die einen Depotwert zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar besaßen sowie ETFs auf den Nasdaq 100 sowie den S&P 500 und den Dow Jones Industrial - jeder ETF wurde mit einem Wert zwischen 500.000 und einer Million Dollar beziffert.

Vance - der erste potenzielle Krypto-Vize?

Zudem beweist die Vermögensaufstellung von J.D. Vance: Der Politiker hat offenbar eine Affinität zu Krypto-Investments, zumindest aber zum Krypto-Urgestein Bitcoin. Bei Coinbase hielt Vance zum Zeitpunkt der Vermögensaufstellung Bitcoin-Einlagen zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar.

Kryptowährungen hatten sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Thema im US-Wahlkampf entwickelt, da sich Cyberdevisen zunehmend in der wahlberechtigten Bevölkerung der USA verbreitet haben. Trump, der Bitcoin & Co. in seiner ersten Amtszeit als Präsident noch kritisch gegenüber gestanden hatte, hat sich zuletzt zunehmend zum Kryptobefürworter entwickelt. Dass sein Running Mate Vance der erste potenzielle Vizepräsident ist, der selbst Kryptowährungen besitzt, passt dabei ins Bild.

Ehemaliger Klima-Fürsprecher wird zum ESG-Kritiker

Ein zweites wichtiges Wahlkampfthema ist Energie und Umwelt - auch für den Trump-Vize. 2020 sprach er an der Ohio State University über das "Klimaproblem" der Gesellschaft und sagte, die Nutzung von Erdgas als Energiequelle sei "nicht gerade die Art von Sache, die uns in eine saubere Energiezukunft führen wird". Nur zwei Jahre später änderte sich seine Sicht auf die Energieprobleme des Landes aber: Seit seinem Einzug in den Senat im Jahr 2023 spricht sich der 39-Jährige pro-Fracking aus und lehnt die von vielen Demokraten für absolut notwendig gehaltene Energiewende ab. Auch von ESG-Investments hält der Politiker wenig, wie er 2022 in einem Interview gegenüber Breibart News betonte: "ESG ist im Grunde ein riesiger Schwindel, um die Wall Street und den Finanzsektor des Landes zu bereichern, auf Kosten der Branchen, in denen tatsächlich viele Arbeiter in Ohio für die Mittelschicht arbeiten", so Vance zum damaligen Zeitpunkt.

Das spiegelt sich auch in seinen eigenen Investments wider, immerhin hat er neben Bitcoin, dessen Mining als energieintensiv gilt, auch einen Öl-ETF und Aktien von Rumble im Depot - das Unternehmen gilt als stark konservativ.



Redaktion finanzen.net