VERSAMET Royalties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VERSAMET Royalties hat am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,580 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 25,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 CAD. Im letzten Jahr hatte VERSAMET Royalties einen Gewinn von -0,190 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 48,57 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 194,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,47 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net