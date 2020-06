Anleger zurückhaltend: DAX startet leichter in die neue Woche

Der DAX gibt zum Start in den Montagshandel nach: Er stieg bei 12.722,68 Punkten um 0,97 Prozent tiefer in die neue Handelswoche ein.

Nach einer euphorischen Rally mit einem Plus von bis zu rund 18 Prozent in zehn Handelstagen ist beim DAX zu Wochenbeginn nun etwas Zurückhaltung zu spüren. Zuletzt war er wieder bis auf sieben Prozent an sein Rekordhoch von Mitte Februar herangerückt. Ein Großteil des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März sind im Zuge der V-förmigen Erholungsrally aufgeholt - getrieben von Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen sowie Lockerungen in der Corona-Krise.

Die steilen Trends seien schwer durchzuhalten, kommentierten die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick die jüngste Entwicklung im DAX. Es dränge sich der Eindruck auf, dass Faktoren wie die sozialen Unruhen in den USA, die noch immer mögliche neuerliche Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits, teils katastrophale Wirtschaftszahlen und nicht zuletzt bereits mehr als ambitionierte Bewertungsniveaus komplett ignoriert würden.

Wirecard erneut im Blick nach Ermittlungen gegen Vorstand

Im DAX richten sich am Montag mal wieder die Blicke auf Wirecard. Der Zahlungsabwickler kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag wurden die Geschäftsräume des Zahlungsdienstleisters durch die Staatsanwaltschaft untersucht. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand des Konzerns. Es gehe um den Verdacht der Marktmanipulation.

Redaktion finanzen.net und dpa-AFX

