Warum Dr. Jens Ehrhardt auf RWE, E.ON und Co. setzt

Von Jürgen Büttner

Der Versorger-Sektor in Deutschland ist seit einigen Jahren mit etlichen Herausforderungen konfrontiert. Die deutsche Energiewirtschaft befindet sich dadurch im Umbruch. So kommt es nach dem Verkauf der E.ON-Anteile an Uniper bekanntlich infolge des jüngsten Deals zwischen E.ON und RWE zu einer Neuordnung der Versorgerlandschaft. RWE konzentriert sich auf Erzeugung; E.ON auf Netze und Vertrieb. Die RWE-Tochter innogy (die erst vor anderthalb Jahren abgespalten und an die Börse gebracht wurde) wird zerschlagen und aufgeteilt. Der größte Teil von innogy (Netze und Vertrieb) geht an E.ON.

Im Gegenzug erhält RWE das Stromerzeugungsgeschäft mit Erneuerbaren Energien von innogy und E.ON, Preussen Elektra (Abwicklungsgesellschaft der E.ON-AKW-Aktivitäten) sowie einen Anteil von knapp 17 Prozent an E.ON (Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung).

Warum alles das für die Aktien von E.ON, Uniper und RWE spricht, erklärt Erfolgsfondsmanager Jens Ehrhardt in dem von ihm herausgegebenen Börsenbrief "Finanzwoche". Auf den nachfolgenden Seiten verraten wir, was für den Gründer der als Vermögensverwalter und Fondsgesellschaft agierenden DJE Kapital AG für das deutsche Versorger-Triumvirat spricht und wie aktuell die innogy-Aktie einzustufen ist.

