RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,32 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,32 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,33 EUR zu. Bei 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 71.277 RWE-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,64 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,40 Prozent Luft nach unten.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,50 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2025 aus.

