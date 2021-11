Aurubis und SMS kooperieren beim Bau des US-Recyclingwerks

Ein entsprechender Vertrag mit dem Maschinen- und Anlagenbauer für die Metallindustrie sei am Freitag unterzeichnet worden, teilte der Hamburger MDAX -Konzern mit.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll die SMS Group das Anlagenkonzept planen, liefern und vor Ort umsetzen. Darüber hinaus liefert SMS die Technologie zur Verarbeitung von komplexen Recyclingmaterialien zur Rückgewinnung von Kupfer, Nickel, Zinn, Zink, Edelmetallen und Metallen der Platingruppe. Zum Lieferumfang gehören ferner die Probennahme und alle Anlagen zur Abgasreinigung.

Der Kupferkonzern Aurubis hatte am 10. November mitgeteilt, er baue ab Mitte 2022 für rund 300 Millionen Euro ein Multimetall-Recyclingwerk in Augusta in Richmond County im US-Bundesstaat Georgia. Ab dem ersten Halbjahr 2024 sollen in Aurubis Richmond rund 90.000 Tonnen komplexe Recyclingmaterialien jährlich verarbeitet werden. Aurubis schaffe mehr als 100 Arbeitsplätze in der Region. Die Zwischenprodukte will Aurubis größtenteils an seinen europäischen Hüttenstandorten zu Industrie- und Edelmetallen weiterverarbeiten, aber auch direkt im US-amerikanischen Markt verkaufen.

Aurubis und SMS haben den Angaben zufolge einen langfristigen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der sich auf Planung, Bau und Entwicklung weiterer modularer Recyclinganlagen in Europa und Nordamerika erstreckt.

Die Aurubis AG geht weiterhin davon aus, dass Aurubis Richmond ab dem Geschäftsjahr 2025/26 jährlich 80 Millionen Euro zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beiträgt.

