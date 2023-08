Video: Aktien-Empfehlungen - diese 30 Aktien empfiehlt Morgan Stanley für langfristige Anleger

Microsoft, Nike, Visa - die Analysten von Morgan Stanley haben 30 besonders chancenreiche US-Aktien für langfristige Anleger ermittelt. Darunter sind viele bekannte Titel, drei der Top-Picks haben Sie aber vermutlich noch nicht auf Ihrer Watchlist!

In diesem Video stellen wir Ihnen 30 Aktien-Empfehlungen vor, die Investoren mit einem weiten Anlagehorizont unbedingt im Blick haben sollten. Denn jetzt - nach dem Ende des Bärenmarktes - könnte der Zeitpunkt zum Einstieg sehr gut sein.

Welche Aktien auf der Liste der Morgan-Stanley-Analysten ganz oben stehen, wie die Geheimtipps der Profis lauten und warum der Einstieg in den Aktienmarkt jetzt sinnvoll sein kann, erfahren Sie im Video - jetzt anschauen und die starke Aktien-Tipps erhalten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Insgesamt bietet die Liste der Morgan Stanley-Analysten eine umfassende Auswahl an spannenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Behalten Sie dennoch bei einem Aktieninvestment stets die aktuellen Marktbedingungen im Auge und investieren Sie nicht blind in irgendwelche Papiere. Ihre Investitionen müssen immer zu Ihrer Anlagestrategie passen. Mehr zur Aktienauswahl und zur Zusammensetzung eines Portfolios, erfahren Sie im Ratgeber-Bereich!