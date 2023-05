Börsenprofi Daniel Saurenz: "Es gibt zwei Branchen, die momentan im Feuer stehen"

Ist unser Geld noch sicher? Wie geht es jetzt weiter - was passiert mit unserem Ersparten - und worauf sollten wir in nächster Zeit achten? Über diese und viele weitere Fragen hat Felix Kästner mit Felix Kästner im Interview gesprochen. Jetzt anschauen und wertvolle Hinweise für Anleger erhalten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Daniel Saurenz ist Wirtschaftsjournalist mit langjähriger Berufserfarung und erfolgreicher Trader sowie Gründer des Investmentportals "Feingold Research". Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: finanzen.net