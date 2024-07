Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 263,70 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 263,70 USD zu. Die Visa-Aktie legte bis auf 264,61 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 276.108 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 290,96 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 10,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.07.2023 (227,68 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 13,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,00 USD.

Am 23.04.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 8,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

