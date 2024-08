Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 266,73 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 266,73 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 267,15 USD an. Bei 263,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 229.282 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 9,08 Prozent Luft nach oben. Bei 227,81 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 14,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,50 USD je Visa-Aktie an.

Am 23.07.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie: Was Analysten von Visa erwarten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht

Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt schlussendlich