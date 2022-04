Visa Aktie News: Visa präsentiert sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Visa-Papiere um 16:22 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 206,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.982 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Gewinne von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 18,13 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 27.01.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.01.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Visa dürfte die Q2 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.04.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 8,47 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie: Visa-CEO Al Kelly stellt Nutzen von Kryptowährungen infrage

Visa- & MasterCard-Aktien im Minus: Abschaltung von Visa und MasterCard - Sberbank will Versorgung anderweitig absichern

Visa-Aktie beendet Handel deutlich höher: Kreditkarten-Riese Visa mit Gewinn- und Umsatzsprung

