Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 273,00 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 273,00 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 274,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.891 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 290,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 6,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.06.2023 (221,03 USD). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 19,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 USD.

Visa gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Visa am 23.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

