Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Visa zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Visa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 268,78 USD.

Im New York-Handel kam die Visa-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 268,78 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 269,17 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 268,24 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264.715 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 227,68 USD fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 15,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,00 USD.

Visa ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,78 Mrd. USD im Vergleich zu 7,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

