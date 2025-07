Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag gesucht

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 347,52 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 347,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 347,75 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 120.841 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 252,74 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 27,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 387,25 USD.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,59 Mrd. USD – ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

