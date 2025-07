Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 355,85 USD zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 356,03 USD. Bei 354,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 102.239 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 5,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 40,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent auf 9,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 28.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

