Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 350,36 USD nach oben.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 350,36 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 351,31 USD. Bei 350,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 159.549 Stück.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 7,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 27,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,59 Mrd. USD gegenüber 8,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Visa.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

