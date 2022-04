Visa Aktie News: Visa gibt am Mittwochmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 206,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 205,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 207,50 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.579 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2021 bei 213,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 168,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 18,72 Prozent Luft nach unten.

Visa veröffentlichte am 27.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Visa am 27.01.2022 präsentieren. Visa dürfte die Q3 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,44 USD fest.

