Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 349,33 USD.

Die Visa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 349,33 USD. Bei 350,18 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 348,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 141.598 Visa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 366,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 27,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 387,25 USD angegeben.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Visa-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,33 USD fest.

