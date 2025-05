Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 346,70 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 346,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 346,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 346,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 98.113 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,53 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,72 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 27,10 Prozent sinken.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 387,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 9,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,78 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,33 USD je Visa-Aktie.

