Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Visa im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 367,67 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 367,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 368,00 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 366,88 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 367,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152.989 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,12 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 252,74 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 387,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.04.2025. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,33 Prozent auf 9,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,33 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: So hat die Deutsche Bank im 1. Quartal 2025 investiert

So hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 1. Quartal 2025 investiert

ETF-Manager: So können Anleger investiert bleiben und sich defensiv positionieren