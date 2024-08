Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 259,84 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 259,84 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 260,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 153.179 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 290,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,33 Prozent.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,50 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 23.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 8,90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

