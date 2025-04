Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Visa

Um 15:53 Uhr ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 334,36 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 333,51 USD ein. Bei 334,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 110.493 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 366,53 USD. 9,62 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,74 USD am 26.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 393,00 USD an.

Am 30.01.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

