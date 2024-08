Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 259,82 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 259,82 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 260,17 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 259,16 USD. Bei 259,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 150.359 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,32 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 USD je Visa-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie aus.

Visa veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,55 USD gegenüber 2,00 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

