Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Visa

Um 09:22 Uhr ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 198,40 EUR. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 198,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 214,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,10 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 7.275,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.130,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 7,41 USD je Aktie aus.

