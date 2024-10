Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 275,47 USD.

Das Papier von Visa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 275,47 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 276,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 275,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 156.001 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,07 USD an. 6,39 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 228,04 USD ab. Abschläge von 17,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 318,50 USD.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8,90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Visa-Bilanz für Q4 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Am 28.10.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach

Börse New York: Dow Jones sackt zum Start des Donnerstagshandels ab