Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 310,41 USD ab.

Das Papier von Visa befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 310,41 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 310,39 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200.804 Visa-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 321,61 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Mit einem Kursverlust von 18,58 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 348,50 USD.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Visa am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Mittwochnachmittag zurück

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag im Plus