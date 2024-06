Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 273,28 USD nach.

Die Visa-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 273,28 USD. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 273,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 274,54 USD. Bisher wurden via New York 159.961 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2023 auf bis zu 221,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Am 23.04.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,78 Mrd. USD im Vergleich zu 7,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.07.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

NYSE-Handel: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

NVIDIA nicht dabei: Diese Unternehmen könnten bis 2035 über den höchsten Börsenwert verfügen