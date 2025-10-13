DAX24.370 +0,5%Est505.561 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.645 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
Aktie im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kursplus

13.10.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 344,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
300,00 EUR 3,75 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 344,19 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 347,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,50 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 93.961 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 8,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 275,50 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 24,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,90 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

