Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt Stellung am Abend

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zeigt am Montagabend wenig Änderung. Bei der Visa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 343,97 USD.

Mit einem Wert von 343,97 USD bewegte sich die Visa-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 347,47 USD zu. Bei 341,00 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 343,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 240.908 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 9,17 Prozent Luft nach oben. Bei 275,50 USD fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 19,91 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Visa-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Visa rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,43 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern