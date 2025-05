Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 364,04 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 364,04 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 364,04 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 426.394 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,53 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,68 Prozent zulegen. Bei 252,74 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 387,25 USD je Visa-Aktie an.

Visa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Visa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,33 USD je Aktie belaufen.

