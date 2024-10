Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 281,55 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 281,55 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 281,88 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,62 USD. Bisher wurden via New York 277.177 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 228,04 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 19,01 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 318,50 USD angegeben.

Visa ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,12 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

