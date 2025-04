Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Visa

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 329,82 USD.

Die Visa-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 329,82 USD abwärts. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 328,69 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 330,44 USD. Zuletzt wechselten 543.103 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 366,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. 11,13 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 393,00 USD aus.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

