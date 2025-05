Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Freitagnachmittag

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 352,94 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 353,55 USD. Bei 351,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 80.873 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 366,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 3,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 252,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 39,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 387,25 USD aus.

Visa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,78 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,33 USD je Aktie aus.

