Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 268,96 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 268,96 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 268,44 USD ein. Bei 268,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.233 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 7,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2023 auf bis zu 227,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 325,00 USD.

Visa gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,95 USD je Visa-Aktie.

