Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Plus

Die Visa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 211,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 213,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.442 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 214,70 EUR. 1,42 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.275,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.130,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,40 USD je Aktie belaufen.

