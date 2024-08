Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 271,77 USD.

Das Papier von Visa konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 271,77 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 271,77 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 121.243 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 290,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 227,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie.

Visa veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,55 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie eingefahren. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q4 2024 wird am 22.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

