Visa Aktie News: Visa am Vormittag nahezu unverändert

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 209,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 209,30 EUR. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 208,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 208,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (213,65 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,58 Prozent.

Am 26.04.2022 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.729,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.189,00 USD ausgewiesen.

Am 26.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,39 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie zieht kräftig an: Visa mit starken Quartalszahlen

Ausblick: Visa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Express-Aktie schwächer: Erlöse kräftig gesteigert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com