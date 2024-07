Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 261,78 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 261,78 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 263,77 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 261,69 USD ab. Bei 262,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 152.521 Visa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 227,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Abschläge von 12,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 USD, nach 2,00 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 8,90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

