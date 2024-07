Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 265,37 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 265,37 USD nach oben. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 266,17 USD zu. Bei 264,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 178.623 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 227,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 14,15 Prozent sinken.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 318,50 USD.

Am 23.07.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

