So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verteuert sich am Mittwochvormittag kräftig

01.10.25 09:27 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 13,3 Prozent.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 13,3 Prozent im Plus bei 0,442 EUR. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,458 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,400 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.098.333 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. 51,584 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 83,710 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

