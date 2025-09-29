Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag mit roter Tendenz

Volatus Aerospace im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 0,366 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 0,5 Prozent auf 0,366 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,366 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,370 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 306.216 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Gewinne von 83,060 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 80,328 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

