So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagmittag fester

29.09.25 12:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,360 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,36 EUR 0,01 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,360 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volatus Aerospace-Aktie sogar auf 0,364 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,356 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 543.106 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 86,111 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 80,000 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

