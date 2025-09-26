Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagvormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,358 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 0,358 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,364 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,356 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 353.514 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 87,151 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,888 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

