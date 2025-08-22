DAX23.601 +0,3%ESt505.463 +0,3%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.462 +0,1%Euro1,1664 ±0,0%Öl69,39 -0,4%Gold3.745 -0,1%
Kursentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Freitagmittag ab

26.09.25 12:08 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 0,348 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,348 EUR. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,342 EUR. Bei 0,346 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 338.765 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,529 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 79,310 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

