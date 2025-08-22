Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 0,344 EUR.

Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 0,344 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,342 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,346 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 480.655 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 94,767 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Abschläge von 79,070 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

