DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.705 ±-0,0%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl? Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

CanAlaska Uranium: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

27.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CanAlaska Uranium Ltd Registered Shs
0,67 EUR -0,09 EUR -12,37%
Charts|News|Analysen

CanAlaska Uranium hat am 25.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CanAlaska Uranium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CanAlaska Uranium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CanAlaska Uranium Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung