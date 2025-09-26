CanAlaska Uranium: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
27.09.25 06:35 Uhr
CanAlaska Uranium hat am 25.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
