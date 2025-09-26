Full Circle Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Full Circle Lithium hat am 25.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Full Circle Lithium ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net