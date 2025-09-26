Margaret Lake Diamonds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Margaret Lake Diamonds gab am 24.09.2025 die Zahlen für das am 31.05.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Margaret Lake Diamonds -0,010 CAD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr hatten -0,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Margaret Lake Diamonds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Margaret Lake Diamonds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Margaret Lake Diamonds Inc Registered Shs
Analysen zu Margaret Lake Diamonds Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.