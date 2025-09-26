Margaret Lake Diamonds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Margaret Lake Diamonds gab am 24.09.2025 die Zahlen für das am 31.05.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Margaret Lake Diamonds -0,010 CAD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr hatten -0,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net