Neues Projekt

Nordex-Aktie marginal fester: Windturbinenhersteller erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW

25.11.25 09:22 Uhr

Nordex hat von dem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra erhalten.

Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen. Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,08 Prozent auf 25,58 Euro.

